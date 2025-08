Ad alta quota il tributo a don Vinante 

Una folla di fedeli ha scalato il sentiero per raggiungere Punta La Marmora. Sono arrivati da Villanova, Arzana, Fonni e Desulo. Qui, ieri mattina, si sono radunati per commemorare la posa della croce sul Gennargentu e hanno preso parte alla messa celebrata da don Giuliano Pilia, parroco di Villagrande e Villanova Strisaili. Alla funzione, con l’altare allestito su un masso alla base della croce che sovrasta la zona, ha preso parte, fra gli altri, anche Salvatore Bonicelli in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Villagrande.

L’evento è stato anche l’occasione per celebrare la memoria di don Pietro Vinante, scomparso nel 2012 quando era guida spirituale di Elini, che della comunità di Villanova Strisaili era stato parroco dal 1960 al 1984. La giornata è stata organizzata dall’associazione Su Scusorgiu in collaborazione con la parrocchia San Michele, il Cai Ogliastra, e Doghandelas, affiliata con la Fie.

RIPRODUZIONE RISERVATA