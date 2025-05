Ad Alghero Serie A e Supercoppa 

Alghero. Alghero capitale italiana del beach soccer. Il Dipartimento Figc-Lega nazionale dilettanti ha deciso che la Serie A Q8 e la finale di Supercoppa verranno disputate nella Beach Soccer Arena della Riviera del corallo da venerdì a lunedì prossimo, nella quattro giorni organizzata dalla Ssd Nettuno in collaborazione con il Comune di Alghero e con la Fondazione Alghero.

La Poule Scudetto (dieci squadre al via: Bologna Bs, Cagliari Bs, We Beach Catania, Domusbet.tv Catania Bs, Città di Milano, Napoli Bs, Lenergy Pisa Bs 2014, Roma Bs, Sambenedettese Bs e Farmaè Viareggio Bs) e la Poule Promozione di Serie A (altre dieci compagini a darsi battaglia: Brancaleone, Chiavari Bs, Faventia Bs, Genova Bs 2013, Icierre Lamezia Bs, Naxos Bs, Sakro Crotone Bs, Sicilia Bs, Terracina Bs club e Vastese Bs 2014) prevedono per ogni giorno due gare al mattino e due al pomeriggio.

Lunedì 2 giugno, alle 17.30, la finale di Supercoppa Q8 vedrà in campo un derby etneo tra Domusbet.tv Catania Bs (campione d’Italia) e We Beach Catania (vincitrice della Coppa Italia). Interessante anche l'indotto dell'evento, con 800 persone attese tra giocatori, staff tecnici, famiglie e tifosi al seguito.



