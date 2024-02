Ad Alghero nella sfida tra big vince Tedde, Conoci deluso 

Alghero si conferma roccaforte del centrodestra. Forza Italia è il primo partito con il 15,27 per cento delle preferenze e l’ex sindaco Marco Tedde il più votato con le 2471 schede che riportavano il suo nome. Nel quartier generale degli azzurri il dispiacere per l’esito elettorale è mitigato, in parte, dalla soddisfazione per il trionfo del loro leader e per il fatto che nella città catalana della Sardegna Truzzu ha comunque ottenuto il 51,13 per cento, mentre Alessandra Todde si è fermata al 42,05 per cento. (Per Renato Soru il 6,33 per cento delle preferenze e per Lucia Chessa solo lo 0,49 per cento).

E già si guarda alle imminenti elezioni comunali. «Il lavoro che Forza Italia ha fatto a tutela dei diritti degli algheresi è stato apprezzato, – dice Tedde – siamo la colonna portante dell’area moderata e ci candidiamo a tracciare, insieme ad altre forze politiche, il percorso della prossima campagna elettorale». Bene anche i Riformatori Sardi con l’11,54 per cento. In questa lista Francesco Marinaro, ha portato 1695 voti.

Poi c’è l’exploit di Valdo Di Nolfo della lista Uniti per Alessandra Todde, con 1522 preferenze. «La comunità di Alghero del centrosinistra ha risposto ed è quello che ci aspettavamo. Abbiamo lavorato intensamente con idee e cuore perché questo accadesse», commenta Di Nolfo.

Michele Pais con la Lega ad Alghero raccoglie 1197 voti (nel 2019 furono 2116) e il sindaco Mario Conoci, nella lista dei Fratelli d’Italia appena 640, doppiato dall’ex assessora azzurra Giovanna Caria con 1438 preferenze. Il primo cittadino algherese aveva detto addio al Psd’az per abbracciare il progetto politico della Meloni. «Ho accettato una sfida che sapevo essere difficile, – ammette - per il poco tempo, continuando a fare il sindaco senza distrarmi, trascurando la campagna elettorale e senza investire. Ci ho messo la faccia, l’ho fatto per appoggiare un sindaco – amico, Paolo Truzzu, ho rischiato in prima persona per una cosa in cui credo. Un risultato migliore, forse, me lo sarei aspettato».

