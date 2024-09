Ad Alghero la finale è Italia-Portogallo 

Una rete di Remedi nei supplementari manda l'Italia in finale dell'Ebsl Superfinal 2024, la fase finale degli Europei di beach soccer maschili che si concludono oggi ad Alghero. Gli azzurri battono 4-3 la Spagna in una sfida molto tirata. Nel primo tempo, subito avanti gli spagnoli con la rete del portiere Pablo, ma l'Italia la ribalta con una doppietta di Remedi. Nel secondo, a Suli Batis risponde Fazzini. Il pari iberico arriva a 45” dalla fine ancora con Suli Batis. Nel supplementare, ancora Remedi viene smarcato da Fazzini per il 4-3 finale. Oggi, alle 18, l'Italia affronta Il Portogallo (che ha superato 7-3 la Bielorussia) per il titolo.

Nel femminile, l'Italia perde 3-0 in semifinale contro la Polonia e oggi (alle 14.15) sfiderà per il terzo posto la Spagna. Di Gozdek, Matusiak e Sudyk le reti che hanno deciso la sfida contro le azzurre, decisamente sfortunate viste le tre traverse e un palo (addirittura tre di Penzo e una di capitan Privitera). Anche in questa finale c'è il Portogallo (4-3 alla Spagna)



