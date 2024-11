Ad Alghero da stasera le storie e i di:segni 

Un concentrato esplosivo di talento, fantasia e creatività. Un viaggio lungo 4 giorni da oggi a domenica che trasporterà Alghero nel mondo del fumetto e delle sue sorprendenti intersezioni con gli altri linguaggi espressivi: la letteratura, il teatro, la musica e l’illustrazione. È il festival di:segni, giunto alla sua seconda edizione, organizzato dall’associazione Alghero Fumetto, fondata e costituita da tre librai appassionati organizzatori di eventi: Emiliano Longobardi, Maria Luisa Perazzona e Elia Cossu.

Calendario

Si parte alle 18.30, sala conferenze della Fondazione Alghero (largo Lo Quarter), con “Un’isola di fumettisti”: Manuelle Mureddu presenta “CadaContu” (Kleiner Flug) con Andrea Pau. Alle 19.15 è la volta di “di:segni internazionali” con la disegnatrice spagnola Laura Pérez che presenta “Nocturnos” (Oblomov) con Virginia Tonfoni. Alle 21 ci si sposta al Teatro Civico Gavi Ballero con “Tra fumetto e teatro”: recital de “L’amica geniale a fumetti” di Fanny&Alexander, di e con Chiara Lagani, disegni Mara Cerri, regia, video, musiche Luigi De Angelis. A seguire Dialogo tra Chiara Lagani e Raffaele Sari sulla trasposizione a fumetti del romanzo di Elena Ferrante.

Domani il via è alle 18.30 alla Biblioteca del Mediterraneo (in piazza Molo 2) con “Intersezioni tra fumetto e illustrazione”: Francesca Tassini e Daniele Serra presentano “Canti del ferro” (Editoriale Cosmo) accompagnati da David Padovani. Alle 19.15 cambio di testimone con “di:segni internazionali”: l’appuntamento vede protagonista José Muñoz in dailogo con Virginia Tonfoni. Alle 20.30 è la volta di “Principessa e nuvola” con Sara Pilloni e Mariangela Valentini accompagnate da Speranza Serra. Letture di Maria Antonietta Azzu e musiche di Roberto Desiato, flauto.

Sabato alle 18 si torna Fondazione Alghero (largo Lo Quarter) con “Tra fumetto e illustrazione: l’Oriente” di Elisa Menini insieme a d Andrea Pau. alle 18.45 un grande talento sardo di fama internazionale Ivan Canu presenta il suo ultimo libro “Breve storia del k-pop” (Salani) con Virginia Tonfoni. Alle 19.30, arriva l’acclamato maestro Lorenzo Mattotti in dialogo con Canu, un confronto da non perdere.

RIPRODUZIONE RISERVATA