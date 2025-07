Ad Alghero “Breath” di Ilaria Congiu 

Entra nel vivo Cinema delle Terre del Mare, il festival organizzato dalla Società Umanitaria di Alghero che porta le migliori produzioni cinematografiche lungo la Riviera del corallo con incursioni anche in altri territori ricchi di suggestioni. Stasera, alle 18, nella sala conferenze di Lo Quarter sarà proiettato “Breath”, un intenso documentario sul mare e sugli impatti dei cambiamenti climatici, firmato da Ilaria Congiu che sarà presente in sala per raccontare questo suo lavoro in dialogo con il regista e scrittore Fabio Sanna.

Nata e cresciuta in Senegal, dove il padre dirige un'azienda di esportazione di pesce congelato, Ilaria ha osservato con i propri occhi il cambiamento del fondale oceanico nel corso degli anni. Il rapporto viscerale con il mare, l’incontro con chi ci vive accanto, il dialogo con un padre diventano l’occasione per riflettere su come i cambiamenti climatici e la logica del profitto stiano cambiando l’ecosistema. «Ho dovuto far dialogare la me adulta con l’uomo dietro al padre», spiega la regista. «Ho sempre sperato che alla fine del documentario gli spettatori sentissero il bisogno di andare al mare, tornare lì e ricollegarsi con questo elemento».

