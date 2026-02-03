VaiOnline
Atletica.
04 febbraio 2026 alle 00:40

Ad Alà dei Sardi anche Yavi, oro a Parigi ‘24 

L’ultimo nome arriva direttamente dal gradino più alto del podio di Parigi 2024 l’ultimo colpo degli organizzatori del 10° Memorial Elisa Migliore-Cross Internazionale di Alà dei sardi. Domenica, sul nuovo percorso allestito a 4 km dal centro abitato, ci sarà anche Winfred Yavi, 26 anni, mezzofondista keniana sino al 2015 e ora rappresentante del Bahrein, campionessa olimpica e in carica nei 3000 siepi e oro Mondiale nel 2023 e argento nel 2025. Da giovane, però, si era segnalata anche nelle campestri, vincendo per due anni di fila (2019 e 2020) la “Cinque Mulini”.

L’ingaggio di Yavi aumenta il tasso tecnico di una prova femminile nella quale spiccano la burundiana Francine Nyomukunzi, la francese Alice Mittard, la spagnola Cristina Espejo, l’esperta inglese Emily Grace Collinge, che vive da anni in Italia. A proposito, diverse le azzurre, con la giovane Lucia Arnoldo, Linda Palumbo, Licia Ferrari e Gaia Colli.

