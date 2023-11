Ad Abu Dhabi la Ferrari e Leclerc più veloci di tutti 

Charles Leclerc conferma il suo buon momento al volante della Ferrari ed è il più veloce nelle prove libere del Gp di Abu Dhabi, ultima gara del Mondiale 2023 di Formula 1. Ma per la Scuderia l’altra faccia della medaglia è l’incidente capitato a Carlos Sainz all’inizio della seconda sessione: il pilota è uscito illeso dal forte impatto contro le barriere, la monoposto ha subito pesanti danni. Il nuovo inconveniente per il pilota spagnolo dopo il grave caso del tombino di Las Vegas ha avuto riflessi sul lavoro di tutti i team, anche perché la sessione è stata interrotta per bandiera rossa per ben due volte a causa di un successivo e simile incidente a Nico Huelkenberg con la Haas.

Se Leclerc guarda tutti dall’alto col suo 1’24’’809, dietro si sono accodati Lando Norris con la McLaren e il campione del mondo Max Verstappen, non molto impressionato dalla efficacia della Red Bull sul circuito di Yas Marina. Per avere un quadro più chiaro dei rapporti di forza in pista bisognerà attendere l’ultima sessione di libere e le qualifiche, con Leclerc che punta alla seconda pole position consecutiva. L’obiettivo della Ferrari è strappare il secondo posto nella classifica costruttori alla Mercedes, che non ha brillato chiudendo col sesto tempo di George Russell e l’ottavo di Lewis Hamilton.

Meglio delle Frecce d’argento hanno fatto le Alfa Romeo, con Valtteri Bottas quarto davanti alla Red Bull di Sergio Perez e Zhou buon settimo. I due piloti Mercedes hanno fatto arrabbiare Verstappen, che li ha superati con una manovra un po’ azzardata sulla corsia dei box nel tentativo di rientrare in pista il più in fretta possibile a fine bandiera rossa. «Si dovevano spostare, andavano piano e dovevo entrare in pista. Hanno provato a spingermi contro il muro e non va bene», ha lamentato l’olandese. L’ultimo fine settimana della stagione riserva anche accordi e novità. In una conferenza stampa Mercedes e McLaren hanno ufficializzato che il team di Woking beneficerà dei motori Mercedes-AMG dal 2026 al 2030, diventando così il primo cliente del marchio ai sensi delle nuove normative sui propulsori a partire dal 2026 quando le motorizzazioni ibride vedranno un incremento di energia elettrica e utilizzeranno carburanti sostenibili al 100%.

