Ad A2a i contratti delle Pmi 

A2a Energia (gruppo A2a) si è aggiudicata 2 lotti per il servizio a Tutele graduali delle piccole imprese in 6 regioni, tra cui la Sardegna, per oltre 22mila contatori. Il servizio riguarda Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta (lotto 2), Campania, Marche e Sardegna (lotto 6). Il volume previsto è di oltre 400 milioni di Kwh/anno, con un fatturato annuo di 150 milioni di euro. «Siamo molto soddisfatti di questo risultato - commenta Andrea Cavallini, amministratore delegato di A2a Energia - che conferma la nostra performance storica in tutte le aste dell’Acquirente Unico nel processo di liberalizzazione del mercato». «Ci impegneremo anche in questo caso - sottolinea - per garantire alle imprese un servizio di elevata qualità, con un’ampia gamma di soluzioni integrate per supportarle nel loro business».

RIPRODUZIONE RISERVATA