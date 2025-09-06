VaiOnline
Vaticano.
07 settembre 2025

Acutis e Frassati, i nuovi santi esempio per i giovani 

CITTÀ DEL VATICANO. Carlo Acutis quando è morto aveva solo 15 anni, Pier Giorgio Frassati 24. Entrambi uccisi da malattie inattese e fulminanti. Oggi saranno proclamati santi. Le loro brevi vite sono intrise di santità e ora la Chiesa li mostra al mondo, soprattutto ai giovani, come esempio.

Non sono i primi della classe né immaginette dalle mani giunte. Entrambi belli e sportivi, sono ritratti nel pieno della gioventù: Acutis in felpa e scarpe da ginnastica (morto nel 2006, è di fatto il primo santo “millennial”); Frassati, del secolo precedente, figlio del direttore della Stampa, lascia ricordi dalle sue montagne che amava scalare. Patrono di internet il primo; impegnato nel sociale e antifascista il secondo, che è morto nel 1925, esattamente cento anni fa. Sono i primi santi proclamati da Papa Leone.

Due giovani, due laici e due italiani: e in Piazza San Pietro è atteso anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ci saranno, secondo le stime, centinaia di migliaia di persone e alte sono le misure di sicurezza predisposte. Frassati è un punto di riferimento dell'Azione Cattolica e sono in arrivo autobus dell’associazione da tutta Italia. Per Acutis la mobilitazione arriverà soprattutto da Assisi dove il ragazzo, prima di morire, chiese di essere sepolto.

