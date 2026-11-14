Robur B. Saronno 93

Esperia Cagliari 83

R. Basket Saronno : Panceri, Molteni 11, Caglio 12, Zimonijc 7, Acunzo 21, Pavese 5, Sironi, Pavlovic 5, Redaelli 14, Ring 2, Bagordo 16, Alexa. Allenatore Bonassi

Esperia Cagliari : Sanna 13, Cabriolu 3, N. Manca 7, Potì 6, Gallizzi 13, Locci 8, Corsi ne, Pacitto ne, De Gregori 17, Tyrtyshnyk 14, Pili 2. Allenatore F. Manca

Parziali : 21-15; 45-37; 70-63



Esperia abbattuta dal “fuoco amico”. I 21 punti di Thomas Acunzo, pivot classe 2008 nato a Caserta ma cresciuto a Selargius, piegano i rossoblù, sconfitti a Saronno dalla Robur per 93-83 nell’ottavo turno di B Interregionale.

In Lombardia, i cagliaritani non sono riusciti a replicare l’ottima prova di domenica scorsa a Cermenate, che aveva fruttato la prima vittoria esterna della stagione. Capitan Locci e compagni hanno sofferto soprattutto nella lotta a rimbalzo (45-32 in favore dei padroni di casa) e, nonostante svariati tentativi, non sono riusciti a sovvertire l’andazzo di una gara trascorsa quasi sempre all’inseguimento.

Non sono bastati né la doppia-doppia sfiorata dal centro Tommaso De Gregori (17 punti e 9 rimbalzi), né le quattro triple del playmaker Luca Sanna (13 personali). Per salire di livello e insidiare le prime della classe servirà maggiore continuità. A partire dalla prossima sfida contro il 7 Laghi.

La cronaca

Le cose si mettono subito in salita per gli esperini, che nei primi quattro minuti incassano un parziale di 8-2. Pili e De Gregori, ben supportati da Locci, suonano la carica e riportano la sfida sui binari dell’equilibrio. Dopo un lungo inseguimento, i tiri liberi di Tyrtyshnyk valgono il sorpasso (32-31), ma una fiammata offensiva di Bagordo permette a Saronno di raggiungere la pausa lunga sul +8. Al rientro in campo l’Esperia rimette la testa avanti con Gallizzi, ma ancora una volta sono i lombardi a riprendere il controllo: le triple di Caglio e Acunzo scavano un nuovo solco, portando il vantaggio in doppia cifra. Gli uomini di coach Manca hanno un altro sussulto all’inizio dell’ultima frazione e completano la rimonta con Sanna. Proprio in uno dei momenti più favorevoli ai rossoblù, però, la Robur piazza un nuovo break di 11-2 che indirizza definitivamente la sfida.