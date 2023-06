Actor Giovane ’23: e ora fate largo al futuro del teatro  

Prende il via stasera a Cagliari, al Teatro delle Saline, la rassegna teatrale Actor Giovane, prodotta dalla Scuola d'arte drammatica di Cagliari in collaborazione con Akroama. La rassegna vedrà in scena fino al 2 luglio allievi e allieve dei diversi corsi della Scuola di teatro nata nel 1991 grazie al regista Lelio Lecis con il coordinamento didattico di Elisabetta Podda e quello organizzativo di Gabriela Sandu.

Animata dai docenti Caterina Ghidini e Marta Proietti Orzella, la Scuola offre corsi di formazione teatrale per bambini, adolescenti, ragazzi, aspiranti attori e adulti, oltre a corsi di regia, drammaturgia, dizione e sceneggiatura. Sul palco del Teatro delle Saline in scena fiabe, leggende, storie e suggestioni tratte dalla letteratura, dalla poesia e dal teatro.

Su il sipario alle 20 con il primo appuntamento, “Paese dell’anima” con gli adolescenti tra 15 e 17 anni diretti da Caterina Ghidini, che firmerà anche la regia dei successivi spettacoli: domani alle 17 “Pinocchio” con gli allievi adolescenti tra 11 e 14 anni; domenica alle 18.30 “Le vanità del re” ispirato alla fiaba di Andersen con bambini tra 5 e 8 anni, e alle 20 “Turandot” dal capolavoro di Giacomo Puccini con bambini tra 7 e 10 anni.

