Acrobazie sulla moto a folle velocità,  poi la fuga contromano 

Gli agenti di una pattuglia della Polizia Locale lo hanno sorpreso mentre, a folle velocità, effettuava acrobazie su una moto in via Campania. I poliziotti lo hanno inseguito ma il giovane, alla vista della Municipale è fuggito percorrendo delle strade contromano e passando nelle piste ciclabili. Alla fine, anche per evitare di creare pericoli per altri automobilisti, gli agenti hanno desistito. Ma avevano già raccolto una serie di informazioni che, insieme a quelle ottenute grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno portato all’identificazione quasi immediata del giovane in fuga. Così i poliziotti sono arrivati a casa sua, a Selargius: il 26enne aveva ancora con sé il casco. Sono scattate una serie di sanzioni (per diverse migliaia di euro) e il sequestro amministrativo per un mese della moto di proprietà di un amico del giovane.

L’operazione degli agenti del pronto intervento della Polizia Locale è iniziato durante un controllo effettuato in diversi quartieri della città. A San Michele una pattuglia ha notato una moto andare a velocità molto elevata, rappresentando un pericolo per chi si trovava da quelle parti. Gli agenti hanno iniziato l’inseguimento, ma il giovane sulla moto ha percorso dei tratti di strada contromano riuscendo a far perdere le proprie tracce. I poliziotti hanno desistito evitando altri pericoli.

Le indagini per arrivare al conducente sono state velocissime. Fondamentali anche le telecamere degli impianti di videosorveglianza. E così il giovane è stato identificato. Non aveva la patente ma essendo la prima sanzione di questo tipo non è scattata la denuncia ma numerose sanzioni per diverse migliaia di euro. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA