Acrobazie in pariglia, domani lo spettacolo 

Ultimi preparativi in vista delle tradizionali “Pariglie Palmaresi”. È stata fissata, infatti, domani, la 25sima edizione della manifestazione, ormai facente parte della tradizione e alla quale la comunità è molto legata. Una tradizione consolidata, che si svolge tre settimane dopo la Pasqua, e legata al patrono del paese, Sant'Antioco.

Le pariglie vanno proprio a chiudere quelle che sono le festività del patrono. A organizzare la giornata è l’omonima associazione “Pariglie Palmaresi”, con il patrocinio del Comune. Teatro dell’evento, come ormai avviene dal 2015, la centralissima via Gramsci, la via principale del paese, e non più via Pauli Majori. Il programma prevede, per domenica, l’inizio alle 14.30, con la sfilata dei cavalieri lungo il percorso, accompagnati dai gruppi folk della Pro Loco di San Vero Milis e dal gruppo “Mindizzu”, con i tamburini e trombettieri “Città di Oristano”. Dalle 15, invece, “Sa Cursa de Is Tres Aneddus” e a seguire l’esibizione delle pariglie. Il capo corsa delle pariglie è Marco Sanna, con Luca Garau e Enrico Cadoni a chiudere con lui la pariglia. ( g.pa .)

RIPRODUZIONE RISERVATA