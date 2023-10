Acrobazie e pariglie, rivive la tradizione 

Volteggi, acrobazie a cavallo e pariglie: è tutto pronto a Sant’Isidoro per la seconda edizione che va in scena domani de “Su pannu ‘e Santu Perdu”, la kermesse equestre, che fino agli anni Novanta si svolgeva vicino al lago Simbirizzi, dove, in occasione della festa di San Pietro Pascasio, abili cavalieri e amazzoni si sfidavano nelle corse sfrenate per conquistare il prezioso drappo intitolato al Santo.

Tradizione riscoperta

«La storia de Su pannu ‘e Santu Perdu affonda le sue radici in tempi antichi e il suo rivivere in questa nuova edizione conferma il prezioso attaccamento verso una parte importante della nostra storia», commenta l’assessora alla cultura Elisabetta Contini, «abbiamo scelto di ripetere l’evento al borgo perché riteniamo che non solo sia il luogo ideale, ma può diventare un punto di partenza per la valorizzazione del centro che ha tanto da offrire».

Il programma

Si inizia alle 10 con una tavola rotonda, dove si parlerà delle manifestazioni equestri che si svolgono in Sardegna. Alle 15, invece, l’appuntamento è nell’agriturismo azienda agricola Puddu – unica realtà quartuccese che ha partecipato alla manifestazione d’interesse - in via degli Agrumi per vedere dal vivo le spettacolari pariglie con i cavalieri che arriveranno da Ovodda, Castiadas, Santa Giusta, Fonni e Oristano, accompagnati dai Tamburini e trombettieri di Oristano.

Dalle 19.30, invece, l’associazione “Su beranu” farà ballare i presenti con la musica della tradizione sarda. Inoltre alle 12 è prevista anche la degustazione dei prodotti tipici locali offerti dai produttori che hanno aderito al distretto rurale “Sant’Isidoro Mario Fadda”, guidato dall’assessore comunale alle attività produttive, Carlo Secci.

I progetti

«Vorremo coinvolgere tutti dando all’evento una specifica connotazione non solo culturale ma anche turistica», spiega Contini, «che ci permetta di attirare il maggior numero di turisti, dando così valore al territorio di Quartucciu per incentivare un'opportunità di incremento sull'economia locale». Da tempo l’assessorato alla cultura, grazie a una stretta collaborazione con la Pro Loco e l’associazione “Forma e poesia nel jazz”, sta portando avanti diverse iniziative con l’obiettivo di rispolvera tradizioni e usanze. «Grazie alla collaborazione di tanti cittadini che con la loro memoria storica ci hanno supportato si stanno facendo piccoli passi per riportare al vecchio splendore una festa importante per Quartucciu», conclude l’assessora, «quest’anno poi abbiamo trovato la collaborazione anche di Tonino Durzu, un ex assessore che a suo tempo organizzava la kermesse equestre nel lago Simbirizzi».

