«Acrobat dance si svolgerà senza patrocinio» 

«L’associazione Charlie academy non ha mai ricevuto comunicazione ufficiale di concessione del patrocinio gratuito, né tanto meno alcuna indicazione in merito alle condizioni connesse a tale eventuale beneficio. Proprio per tale motivo, l’associazione si è autonomamente organizzata per la realizzazione dell’evento, provvedendo a proprie spese al pagamento del canone previsto per l’utilizzo del teatro».

Con queste parole l’associazione interviene a proposito dell’evento Acrobat dance & fitness legato a Acrodanza Nuoro 2025, previsto il 13 giugno al teatro Eliseo dove si farà senza il patrocinio gratuito del Comune, come riporta una delibera del commissario Giovanni Pirisi.

Spiega l’associazione: «La previsione di un ingresso a pagamento non è mai stata finalizzata a scopo di lucro, bensì a copertura delle spese vive legate all’evento (tra cui tecnici, service, costumi, logistica) che, come ogni attività culturale di questo tipo, comporta oneri organizzativi rilevanti. La Charlie academy opera da anni sul territorio con finalità esclusivamente formative, artistiche e sociali, coinvolgendo centinaia di famiglie e promuovendo la cultura della danza e del movimento tra i giovani».

