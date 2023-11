Acquisto prima casa, il crollo dei prestiti  

Un calo a doppia cifra delle vendite e un vero e proprio crollo dei mutui in appena un anno. I dati notarili sulle compravendite immobiliari certificano il gelo del mercato della casa dopo il boom delle ultime stagioni, mentre la Bce lancia l’allarme sulla diminuita redditività delle società immobiliari e mette in guardia sul fatto che «quasi tutti i Paesi della zona euro hanno adottato misure macroprudenziali per affrontare le vulnerabilità nel settore immobiliare residenziale, ma le azioni di politica mirate al settore immobiliare commerciale sono state molto più contenute». Secondo i dati Istat nei primi tre mesi del 2023 le compravendite sono scese del 5% rispetto al trimestre precedente e dell’11% rispetto a un anno prima. La stretta è ancora più evidente sui mutui, diminuiti del 31% in un anno, il 12,6% in meno in un trimestre. «Dopo otto trimestri consecutivi di crescita, registrati tra il terzo trimestre 2020 e il secondo trimestre 2022, gli ultimi tre evidenziano una contrazione che è trainata principalmente dall’abitativo, settore di spinta dell’intero mercato immobiliare», commenta l'Istat. Il Nord ovest perde il 16,5%, il Centro il 16%, il Nord est il 7,8%, le Isole il 4,9% e il Sud il 4,6%.

La Bce avverte anche sui possibili effetti che un indebolimento significativo del mercato del lavoro potrebbe avere «un rischio significativo per i portafogli immobiliari residenziali» e «anche se le banche hanno esposizioni minori nei mercati immobiliari commerciali, le perdite in questo segmento potrebbero agire come un fattore amplificante in caso di uno choc più ampio».

RIPRODUZIONE RISERVATA