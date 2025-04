Acquisto prima casa, avviso per i contributi 

Il Comune di Mogorella ha pubblicato un avviso per assegnare contributi a fondo perduto per l’acquisto e o ristrutturazione delle prime case. L’intervento è inserito all’interno delle disposizioni regionali in materia di contrasto allo spopolamento, che prevede misure a sostegno dello sviluppo dei comuni della Sardegna con una popolazione inferiore ai 3mila abitanti. Le risorse stanziate dalla Regione per il Comune sono poco più di 62mila euro. Gli interessati dovranno trasmettere le domande agli uffici comunali entro il 30 maggio. ( g. pa. )

