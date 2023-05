Acquisto della prima casa, un contributo di 15mila euro  

Il Comune di Siapiccia ha pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi per l’acquisto o ristrutturazione di prime case. L’intervento è rivolto a coloro che risiedono o trasferiscono la propria residenza a Siapiccia. Il contributo rientra tra le disposizioni regionali in materia di contrasto allo spopolamento, che prevede misure a sostegno dei comuni sotto i 3mila abitanti. Il contributo coprirà il 50% della spesa e, comunque, per un importo massimo di 15mila euro. Somma che può essere integrata con 5 ulteriori finanziamenti, sino a 4.615 euro a richiesta, per la ristrutturazione di prime case. Le domande andranno presentate entro mercoledì 31. ( g. pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA