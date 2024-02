Acquisto casa, ecco i fondi 

Il Comune ha pubblicato il nuovo bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa. A disposizione ci sono circa 115 mila euro trasferiti dalla Regione: per il 2023, la somma stanziata è di 52mila euro, mentre per il 2024 e 2025 saranno investiti 31mila euro all’anno. Con il bando appena approvato, chi trasferirà la propria residenza nel paese del Parteolla, acquistando o ristrutturando un’abitazione, potrà ottenere un contributo massimo di 15 mila euro. Le domande, con la documentazione richiesta, possono essere presentate a mano o, via pec, all’indirizzo protocollo.soleminis@pec.comunas.it, entro il 29 febbraio prossimo. Per informazioni si può chiamare il numero telefonico 0707499026. (c. z.)

