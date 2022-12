Acquisti online, occhio alle truffe 

La truffa viaggia sulla rete. E rischia di crescere proprio in questi giorni per via delle tante offerte di Natale. Regali importanti a prezzi modici, oggetti normalmente cari scontati all’inverosimile. Solo quest'anno la Polizia postale di Cagliari ha trattato 104 casi legati ad altrettante denunce a dispetto dei 115 del 2021. Sottratti 100mila euro e fronte dei 300mila del 2021.

Numeri in calo? Sì se riferiti all’attività della Polpost sull’area metropolitana. Non propriamente se a questi dati si aggiungono gli interventi della Questura ma anche dei Carabinieri e della Finanza. E allora le cifre raccontano di guai diffusi a chi si affida e fida troppo degli acquisti e della occasioni online. Periodo delicato. Per questo il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale è scesa in campo per la protezione degli acquisti dei regali di Natale e ha predisposto un vademecum ricco di consigli pratici per comprare in rete con maggiore tranquillità. In ambito regionale, sempre quest'anno, la Polizia postale è intervenuta su 246 casi di truffe e-commerce, di cui 17 vedono come vittime gli over 65.

Il dirigente

«Da qui si denota – spiega il dirigente della Polizia postale di Cagliari, Francesco Greco – come tale fenomeno tragga in errore anche i giovani pur avendo loro maggior dimestichezza nell'utilizzo degli strumenti informatici». Centottantotto le persone denunciate all’Autorità giudiziaria e sono stati sottratti 245mila euro». Ancora numeri, questa volta nazionali. Nei primi undici mesi di quest’anno Polpost ha trattato più di 14mila casi di truffe online di cui oltre il 60 per cento costituito, come tipologia, proprio dalle truffe in commercio elettronico.

Le decisioni