Acquisti natalizi, partenza in sordina 

La partenza è stata un po’ in sordina, complice il maltempo che nel fine settimana, solitamente dedicato all’avvio degli acquisti natalizi, ha spinto le famiglie a rintanarsi in casa davanti al camino.Pioggia battente e freddo improvviso hanno rovinato la festa dell’Immacolata ai commercianti del centro che, tuttavia, non perdono le speranze.

Le aspettative

«È vero, l’esordio non è stato scoppiettante - conferma Valentina Cadoni, titolare di un negozio di calzature in via Tirso - siamo stati un po’ sfortunati per il meteo. Ma c’è ancora tempo, confidiamo nello shopping last minute». E nelle tredicesime, che consentiranno a lavoratori e pensionati di togliersi qualche sfizio, senza eccessi. La crescente concorrenza del commercio online non aiuta: molti consumatori, attirati da offerte su piattaforme digitali e dalla comodità di ricevere i prodotti direttamente a casa, preferiscono navigare sul web piuttosto che affollare boutique e mercatini. «Ciò che sfugge ai clienti - va avanti la commerciante - è che se si spengono le luci delle vetrine, si spegne la città. Offriamo cordialità e professionalità acquisite con esperienza, quello che non si può avere davanti a uno schermo».

Le offerte

E poi c’è il black friday, con offerte e sconti che ormai si prolungano per un’intera settimana e che spingono i consumatori ad anticipare la corsa ai regali. Noi, ad esempio, avevamo la promo 3x2 e in tanti hanno approfittato per mettere qualcosa sotto l’albero - conferma Giovanna Cozzolino, titolare di una profumeria - A dicembre il movimento è calato ma il profumo resta uno tra i doni più ricercati». Più che gli omaggi importanti, si lavora con i “pensierini”. «Solitamente ci chiedono di confezionare pacchetti tra i 15 e i 20 euro» osserva. Chi non sembra conoscere crisi è il settore dei video-game, sia per grandi che per piccoli. «Le vendite stanno andando bene - fanno sapere dal negozio “Game stop”, mentre alla cassa c’è una fila di acquirenti - giochi e consolle vanno alla grande».

Le iniziative

Il Centro commerciale naturale ce la sta mettendo tutta per incoraggiare la corsa ai regali. «Abbiamo messo a punto un calendario che prevede ogni giorno un’iniziativa - fa sapere la presidentessa Rita Musso - dal mercatino, che quest’anno è tornato in piazza Eleonora, alla presenza dei super animatori, passando per pomeriggi muscoli e truccabimbi».Un tentativo di rianimare il centro e al contempo salvare una stagione cruciale per il commercio.

RIPRODUZIONE RISERVATA