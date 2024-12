Acquisti, l’effetto Natale non incide 

L'effetto Natale non si è visto abbastanza. Non bastano le vetrine colorate e il maggior movimento per le strade, a Monserrato gli acquisti pre-natalizi non decollano. Pesa soprattutto la concorrenza dei grandi centri commerciali, la mancanza di parcheggio e una tendenza a risparmiare più marcata dell’anno scorso. Anche per chi non registra una diminuzione degli affari rispetto alle festività passate, non è arrivato comunque l’incremento sperato nei giorni in cui si acquistano i regali.

La situazione

«Contavamo su questo periodo, l’anno scorso avevamo lavorato bene e quest’anno abbiamo ordinato più merce, ma è andata male», le parole di Alessia Pibiri, titolare di Alessia Articoli da regalo. «Fare le manifestazioni nelle piazze non ha portato le persone nei negozi, al contrario le ha concentrate in un punto riducendo le passeggiate in centro. E purtroppo spesso la gente preferisce i centri commerciali». Bilancio negativo anche per Eleonora Mameli, titolare di Baby Chic. «Se Monserrato non si attiva finiremo tutti chiusi, noi proviamo a resistere ma c’è davvero poca iniziativa», spiega. «Avevo aperto anche un altro locale per questo periodo, ma è stato uno spreco di denaro. Aspettiamo i saldi per vedere se andrà meglio». A influire, per alcuni commercianti, c’è anche la questione parcheggi. «Numericamente ci sarebbero, ma non viene fatto funzionare correttamente il disco orario, mancano i controlli», continua Mameli. Per la consigliera Francesca Congiu, che più volte ha portato in consiglio la necessità di maggiori stalli per aiutare i commercianti, «la carenza di parcheggi limitrofi ai punti più importanti può non essere un grande problema per chi una passeggiata la compie con piacere, ma per molte persone anche cento metri da percorrere possono costituire un ostacolo».

Pochi aumenti

Diverse attività, pur non registrando grossi aumenti, riescono comunque a tirare avanti. «Noi lavoricchiamo con clienti affezionati e amici, non abbiamo avuto un incremento per Natale ma restiamo costanti tutto l’anno, cerchiamo di tenere duro», dice Felice Moi, proprietario del negozio di abbigliamento Pushak. Una situazione simile per la calzoleria e pelletteria Sollai. «Lavoriamo abbastanza bene, ma non c’è stato un cambiamento rispetto agli altri periodi dell’anno», dice Matteo Sollai. «C'è da dire che il nostro è un lavoro abbastanza di nicchia, che non trovi su Amazon». Vanno meglio le cose nel settore alimentare, dove si registra maggiore soddisfazione per gli affari natalizi. «Non possiamo lamentarci, per il Natale sono arrivati tanti ordini da gente nuova e siamo in netta crescita», spiega Gianni Argiolas, titolare di una macelleria e salumificio. «Aver vinto il primo premio alla salsicciata, a settembre, ci ha dato molta visibilità sui social e ora arrivano persone anche da fuori Monserrato».

