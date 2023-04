Acquisti in sardo per rilanciare le botteghe 

«Il nostro intento» spiega il presidente dell’associazione Salvatore Sardu, «era di valorizzare la lingua sarda dando impulso al commercio. Le buste, che possono essere riutilizzate e portate in giro, hanno stampata una frase simpatica, scelta dai centri commerciali naturali di via Porcu e viale Colombo. Anche un modo per veicolare la lingua sarda non solo come legata alla tradizione ma come una lingua moderna».

Rilanciare il commercio in centro si può. Non solo con le iniziative per la strada ma anche con gli acquisti consegnati dentro una busta originale con impressa una scritta in sardo. Un’idea accattivante per rendere i negozi del vicinato ancora più “familiari” ai clienti, che possono sempre più sentirsi a casa.

Il progetto è dell’associazione Sa Bertula Antiga assieme al Comune e nasce proprio con l’intento di dare un impulso alle vie dello shopping del centro, che fanno sempre più fatica a sopportare la concorrenza dei grandi centri commerciali di viale Marconi.

L’idea

«Il nostro intento» spiega il presidente dell’associazione Salvatore Sardu, «era di valorizzare la lingua sarda dando impulso al commercio. Le buste, che possono essere riutilizzate e portate in giro, hanno stampata una frase simpatica, scelta dai centri commerciali naturali di via Porcu e viale Colombo. Anche un modo per veicolare la lingua sarda non solo come legata alla tradizione ma come una lingua moderna».

E i Centri commerrciali naturali hanno aderito con entusiasmo. «Il sardo avvicina i clienti e avvicina anche gli anziani che si sentono più a casa. È bello relazionarsi così con i clienti ma anche con i turisti», dice il presidente di quello di viale Colombo, Luca Stocchino.

Dello stesso avviso Sergio Piludu presidente del Centro commerciale naturale di via Porcu: «Ci hanno chiesto di elaborare una frase» dice, «e ci è piaciuta molto “In sa buttega accanta de domu agatas un’amigu, unu consilleri e una famillia”, proprio per sottolineare questa confidenza. Nei negozi di vicinato sai di avere sempre un punto di riferimento, per una chiacchiera, per un consiglio, se ti senti male e ti vuoi fermare un attimo. Come se trovassi un parente, un amico».

I clienti

E anche ieri mattina erano in tanti tra via Porcu e viale Colombo a passeggiare con le nuove buste. «È un piccolo pensiero per farci sentire un po’ come a casa» dice Clara Pinna 60 anni, «io vado spesso in panificio, nelle botteghe, e davvero ci si sente in famiglia, coccolati. Non c’è quella distanza che si può sentire in altri posti». Rosanna Sulis 65 anni aggiunge: «Purtroppo negli ultimi anni il commercio in città ha fatto un po’ fatica, basta vedere quanti negozi hanno chiuso. Sarebbe bello se oltre alle buste mettessero magari anche qualche prodotto sardo».

Giuseppe Di Donato 65 anni, originario della Campania è a Quartu da 40 anni: «Va bene anche per presentarsi ai turisti a patto però che le scritte in sardo siano comunque accompagnate da quelle in italiano». Sacchetto anche Antonietta Loi 70 anni: «Non sapevo di questo progetto e mi sembra comunque una cosa carina soprattutto a fini turistici, per far conoscere il sardo, la nostra storia. Io compro sempre in centro, ci conosciamo tutti, è un po’ come essere in paese. Vai, saluti, fai quattro chiacchiere».

