Acquisti e cessioni, Torres in stand by 

La campagna acquisti e cessioni è ancora in stand by per la Torres, che non ha fatto annunci ufficiali dopo la conferma del tecnico Alfonso Greco e del direttore sportivo Andrea Colombino, più la novità di Marco Sanna allenatore della Primavera. Decisamente poco a due mesi dalla fine del campionato, anche se la società si è mossa molto sul fronte stadio e riguardo il settore giovanile.

Si aspetta la conferma del difensore Riccardo Pinna, in scadenza di contratto, come quella del portiere Pierpaolo Garau, che dovrebbe restare, a differenza di Alessio Salvato. La Torres sembra intenzionata infatti a trovare un primo portiere di buon livello (insieme all'ingaggio di un centrale) per rinforzare la difesa, che ha avuto un discreto rendimento ma sarebbe stato molto buono senza i sette-otto gol incassati nei finali di partita. Appare inutile fare nomi, anche perché sino al 30 giugno chi è sotto contratto non può “esporsi”.

In campo

La società rossoblù ha fissato le date del raduno e del ritiro. La squadra si ritroverà al "Vanni Sanna" di Sassari il 12 luglio. Fino al 15 è prevista una seduta di allenamento e naturalmente le visite mediche. Dal 17 al 21 e la mattina del 22 luglio la Torres si trasferirà a Sappada, in Friuli, dove rimarrà per due settimane e disputerà almeno tre amichevoli. Il rientro a Sassari è previsto per il 4 agosto. Il 20 agosto inizierà la Coppa Italia, la domenica seguente il campionato di serie C.

