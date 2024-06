Acquisti con le carte di credito rubate: 39enne in manette 

Ha utilizzato delle carte di credito rubate per fare acquisti in alcuni negozi. Non solo: quando i poliziotti lo hanno fermato era alla guida di un’auto rubata e all’interno c’erano delle borse da lavoro e altri bancomat di provenienza sconosciuta. Così per il 29enne di nazionalità marocchina è scattato l’arresto con l’accusa di indebito utilizzo di carte di pagamento e la denuncia perché sospettato di essere coinvolto in alcuni furti su auto avvenuti nell’ultima settimana in città e nell’hinterland. Il gip ha convalidato l’arresto del giovane, assistito dall’avvocata Desolina Farris, con la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Uta.

Sono stati gli investigatori della Squadra Mobile a risalire al 29enne grazie ad alcuni elementi. I Falchi lo hanno poi rintracciato nella periferia di Cagliari: qui erano stati segnalati degli acquisti fatti con una carta di credito rubata. E il giorno prima era stato già denunciato perché fermato alla guida di un’auto rubata.

Chi avesse subito il furto di materiale e strumenti di lavoro in queste ultime settimane, fanno sapere dalla questura di via Amat, può recarsi all’ufficio denunce della Polizia per presentare querela e rientrare così in possesso di quanto sottratto. (m. v.)

