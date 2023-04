Acquistati spazzaneve e spargisale 

Il Comune di Belvì premurosamente e fuori stagione si equipaggia di uno spazzaneve e uno spargisale. Sembra molto presto per parlare di freddo e neve, ma quando arriverà il prossimo inverno i mezzi saranno a disposizione. L’acquisto è stato effettuato mediante i fondi per l’emergenza neve (novemila euro) concessi ogni anno ai paesi montani. Belvì, avendo già a disposizione un equipaggio con pale e sale per affrontare la neve, ha deciso di acquistare altri mezzi. Arrivati nel paese due settimane fa, ora rimarranno imballati fino alla stagione invernale. «Speriamo servano il prossimo autunno in quanto la neve, oltre al disagio, porta sempre un bene all’ambiente e ci dà risorse idriche, vista anche la siccità che abbiamo attraversato in questi ultimi anni- dice Maurizio Cadau, primo cittadino di Belvì-. Siamo pronti ad affrontare l’emergenza e a liberare le nostre strade quando servirà»