Acquista una casa e trova esplosivo nascosto 

Una vecchia abitazione del centro abitato di San Vito, passata di mano in mano ed ora di proprietà di un 47enne di Nurri. Di certo il nuovo padrone del rudere non poteva pensare che qualcuno, chissà quando, sicuramente tanti anni fa, aveva lasciato nascosto dell’esplosivo. Fatto è che durante lavori di restauro, è venuta fuori tra le mura cadenti una vecchia valigetta con delle scritte sbiadite. L’uomo si è insospettito ed ha chiamato i carabinieri, subito arrivati dalla vicina stazione di San Vito. Sono intervenuti anche gli artificieri del Nucleo Antisabotaggio del Reparto Operativo di Cagliari che hanno bonificato la casa.

Nella valigetta c’erano una cinquantina di capsule di innesco per cartucce da caccia, uno spezzone di miccia a lenta combustione, oltre due etti di polvere da mina, utilizzata per l'estrazione e la lavorazione di blocchi di roccia. E, ancora, più di tre etti di polvere esplodente mescolata a materiale inerte.

Gli artificieri hanno bonificato l’abitazione senza incidenti e preso in carico il materiale sequestrato. Nei prossimi giorni l’esplosivo sarà fatto brillare in sicurezza.

Sospiro di sollievo per il proprietario della casa per la rapida risoluzione del problema. Si indaga ora per risalire a chi (e quando) ha nascosto la valigetta tra i ruderi di questi casa. Le indagini che sono coordinate dal maggiore Massimo Meloni, comandante della Compagnia di San Vito. Si ritiene che sia stata nascosta parecchi anni fa, anche se il materiale era perfettamente efficiente. Per cosa doveva essere utilizzato, resta ancora tutto da stabilire. (r. s.)

