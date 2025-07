Acquisito all’asta per oltre tre milioni l’hotel Rio Bados: sarà completato l’albergo abbandonato e incompiuto da 19 anni 

I pasticci dell’Hotel Rio Bados sono iniziati nel 2006, esattamente 19 anni fa. Nel 2008 il Corpo Forestale mise sotto sequestro il cantiere dell’albergo mai ultimato (un’area di 10mila metri quadrati e un immobile di 26mila metri cubi). E ora arriva la svolta, positiva, nella storia di quello che è stato definito l’ecomostro di Pittulongu. L’Hotel Rio Bados non sarà una incompiuta, dopo anni di tentativi andati a vuoto una società altoatesina ha acquistato all’asta l’edificio. L’acquisizione è stata chiusa per la somma di 3 milioni e 380mila euro. All’asta giudiziaria del Tribunale di Tempio hanno partecipato quattro soggetti ed è stata una gara a colpi di rilanci. Si è partiti da un milione e 750mila euro e si è arrivati alla cifra con la Media Entents di Bolzano si è aggiudicata il bene. Il cantiere fantasma (un albergo mai ultimato, 136 camere) inizialmente era stato valutato circa dieci milioni di euro, poi il prezzo, con aste deserte, ha iniziato a scendere. Ormai si erano quasi perse le speranze di vendere una struttura così grande e mai ultimata. A complicare il quadro alcune problematiche di natura urbanistica sollevate dal Comune di Olbia e risolte faticosamente nel corso della procedura. La Polizia locale di Olbia, tra l’altro, ha più volte segnalato la pericolosità dell’area, con i continui accessi di persone all’interno dell’edificio. Solo per la custodia e la manutenzione ordinaria sono state spese somme ingenti. La vendita è anche una buona notizie per le imprese olbiesi (Careddu e Sorrentino) che hanno realizzato l’immobile e non sono mai state pagate. Le società rappresentate dall’avvocata Cristiana Gatto hanno visto riconosciuti i loro diritti dopo una battaglia durata quasi vent’anni.

