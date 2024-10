Acquisita da Eni l’area per il nuovo parco 

Via libera all’acquisizione dell’area fra via Londra e via Primo Maggio, all’ingresso di Selargius. Uno spazio di quasi 2mila metri quadri - di fronte al liceo Pitagora - di proprietà dell’Eni e ora ufficialmente comunale, lì dove verrà realizzata un’area verde.

L’ultimo step è il sì all’unanimità in Consiglio comunale per poco più di 12mila euro. Un tassello all’interno del mega progetto dell’anello sostenibile della Città metropolitana - finanziato con 2 milioni e mezzo di euro grazie al Pnrr - che prevede un serpentone ciclabile che attraverserà Selargius: sei chilometri di percorsi per le bici - a doppio senso di marcia - da Is Pontis Paris sino alla fermata della metropolitana di via delle Camelie. Si parte da via Primo Maggio, per poi proseguire in via Londra, lungo il passaggio pedonale di via della Resistenza, continuare nella pista già esistente - che andrà allargata e riqualificata - sino a via Parigi. Poi dritti lungo via Allende, un tratto di via Segni e via della Libertà, tutto lo stradello intitolato a Chiara Lubich che costeggia il parco di San Lussorio, e via delle Camelie sino alla fermata della metropolitana. L’obiettivo è incentivare l’uso della bicicletta per gli spostamenti in città, ma anche verso i Comuni vicini.

«L’acquisizione dell’area di via Londra», ha spiegato l’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu, «fa da apripista all’acquisto anche di quella di Is Pontis Paris, sempre di proprietà della società Eni». In questo caso c’è un progetto a parte che prevede un parcheggio di scambio all’ingresso della città.

