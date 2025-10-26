acqui terme batte anche Sarroch: 3-0 

Prima partita e prima sconfitta. La Sarlux Sarroch inizia la terza stagione in serie A3 di volley perdendo a Valenza con l’Acqui Terme. 3-0 (25-22, 25-19, 25-22) e un’indicazione chiara per il coach Denora Caporusso, c’è ancora da lavorare. Si dirà che perdere con una squadra che punta in alto non è un disonore. I numeri parlano di basse percentuali in attacco e ricezione da rivedere. Ma è emersa, soprattutto nel terzo set, la volontà di Sarroch di tenere la partita sempre aperta. Dall’altra parte Argenta (23 punti) e Petras (17) hanno fatto la differenza, Botto (6) è stato contenuto.

Nel primo set l’unico vantaggio di Sarroch con Matani, 12-11, poi si è visto Vaskelis (due punti di fila e 14-14), ma due errori in ricezione hanno consentito il break piemontese. Perso il secondo set, nel terzo si è vista una squadra combattiva, quando da -6 (17-11) sino a -1 (19-18). Occasioni per l’aggancio non sfruttate, chiude la diagonale di Argenta.

Sarlux : Curridori 1, Capelli 10, Partenio, Vaskelis 8, Mocci (L), Matani 7, Saibene, Romoli 1, Agrusti 8, Iannaccone 5. N.e. Leccis, Giaffreda, Kubaszek, Pisu. All. Denora Caporusso.

