Acquedotto, una storia lunga 160 anni 

Fino alla prima metà del 1800 la città di Cagliari era priva di un acquedotto. Il Comune nel 1857 bandì una gara per un progetto che si concretizzò nel 1861 con l’approvazione della proposta dell'ingegner Felice Giordano che prevedeva di raccogliere le acque torrentizie del Rio Corongiu e convogliarle verso il capoluogo. I lavori furono eseguiti tra il 1861 e il 1866 dopo l’affidamento in concessione della costruzione e dell'esercizio al costruttore Massaglia e per esso alla società The Cagliari Gas and Water Compony Limited.

Il sistema entrò in esercizio il 3 marzo 1867 costituito essenzialmente da un lago artificiale, ottenuto mediante lo sbarramento del Rio Bauvilixi a Corongiu, da un piccolo impianto di filtrazione, da una condotta in ghisa (in parte ancora in esercizio) e dal primo nucleo di serbatoi di San Vincenzo.

Dalla diga di Corongiu la condotta approvvigionava sia i serbatoi bassi che i medi, con l’aumentare dei consumi e conseguentemente delle portate fu necessario fare ricorso a una pompa a vapore che aspirando l’acqua dalle vasche basse approvvigionava i serbatoi medi e gli alti. Già dai primi del 1900, con l’aumentare delle esigenze e della popolazione, il sistema risultò comunque insufficiente dando inizio alle opere di implementazione nel corso del secolo scorso hanno portato l’acquedotto alla conformazione attuale.

