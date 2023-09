Acquedotto rurale curato dalle famiglie 

Dal piano Marshall al Pnrr: è passata tanta acqua sotto i ponti ma l'acquedotto rurale Plebi Casagliana, nell'agro di Olbia, è rimasto quasi immutato e adesso gli abitanti che ancora lo utilizzano chiedono di attingere le risorse dai fondi europei per sistemarlo. Costruito, con fondi regionali, a partire dal 1964 e terminato nel 1970, l’acquedotto, nascosto tra rocce e macchia mediterranea, non è più sufficiente al fabbisogno delle sessanta famiglie riunite nel Consorzio rurale Casa Noa - Plebi - Casagliana. Alimentato dalla sorgente di Filicugna, sul versante nord di Monte Pino, l'acquedotto della portata di 100mila litri, soddisfa il fabbisogno dei residenti per soli due giorni, ne occorrono quattro perché si ripristini il livello dell'acqua necessario e il suo funzionamento è manuale. Tre volte alla settimana il presidente del Consorzio, Gesuino Ruzzittu, che si prende cura dell'acquedotto da quarant'anni, percorre dieci chilometri, in una strada impraticabile se non a bordo di jeep, fino alle pendici del Monte Plebi, per accendere e spegnere il serbatoio. Un'operazione che sollecita le tubazioni, ormai vetuste, causandone frequenti danneggiamenti. Capita sempre più di frequente che gli abitanti rimangano a secco, l'ultimo episodio nel periodo di Ferragosto, costretti ad approvvigionare l'acqua tramite autobotti con costi salati. Ma le famiglie della vallata sono rimaste all'asciutto per ben quattro anni dopo che il ciclone Cleopatra, nel 2013, ha spazzato via 150 metri di conduttura e sette tronconi nei vari attraversamenti del torrente Riu Toltu, tutto ripristinato, nel 2017, a spese del Consorzio. Prima di allora, l'ultimo intervento con fondi comunali risale al 2005.

