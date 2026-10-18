«Acque torbide in maggioranza, a chi giova?» 

«Il Consiglio comunale non è un palcoscenico per strategie personali, né deve essere ostaggio dei Richelieu di turno, peraltro noti a tutti, o essere subalterno alle regie occulte, ma deve essere il luogo della rappresentanza democratica, nel quale il confronto, anche aspro, deve sempre essere accompagnato dal senso di responsabilità verso la comunità che si vuole rappresentare ed amministrare». Lo dice Tore Daga, ex assessore comunale di Nuoro ai tempi della giunta Bianchi. Interviene dopo la seduta consiliare dei giorni scorsi quando è emerso che l’interrogazione sulle fontanelle colorate presentata dalla consigliera di opposizione Maura Chessa conteneva elementi riconducibili a messaggi contenuti in una chat della maggioranza.

Daga promuove l’intervento di Mario Manca del gruppo Uniti e il suo richiamo ai «comportamenti corretti, che dovrebbero orientare ogni autentico impegno politico». Aggiunge: «Non è discussione il ruolo della consigliera Chessa, che ha il diritto-dovere di esercitare la sua funzione di controllo politico e amministrativo. Il problema in realtà è che esista un consigliere comunale o più consiglieri comunali di maggioranza che rendano torbide le acque politiche, alimentando trasversalità che favoriscono geometrie variabili all’interno della massima assise cittadina».

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