«Acque sotterranee, stop a pozzi fai-da-te e dissalatori selvaggi» 

«Abbellu e a manu», dicevano i vecchi. Con attenzione e criterio, perché il rischio, avvisavano, è quello di «perdere sa vena» della sorgente. Non è poi tanto diverso l’avviso lanciato dall’Ordine dei geologi della Sardegna che, all’indomani del vertice sulla crisi idrica in Baronia convocato dalla presidente Alessandra Todde, avvisa che, «una soluzione al problema non può ricercarsi in soluzioni improvvisate ed estemporanee condizionate dall’emergenza», mentre sono necessari «studi strategici che consentano di attivare per tempo meccanismi sostenibili di mitigazione dalla siccità».

Regole inesistenti

A impensierire i geologi è una delle soluzioni anti-sete indicate durante l’incontro dell’altro ieri in Regione, il ricorso alle acque sotterranee come uno degli interventi da attuare in tempi stretti. Si è parlato tra l’altro di pozzi, e poiché in Sardegna non esiste una regolamentazione e la stragrande maggioranza di questi manufatti non è censita, il rischio concreto è che si finisca per incentivare il prelievo selvaggio delle risorse in falda. «Le acque sotterranee possono rappresentare una risorsa fondamentale», spiegano dall’Ordine regionale dei geologi, «specialmente in regioni come la Sardegna, dove l’irregolarità delle precipitazioni e le frequenti siccità possono mettere a dura prova il sistema delle dighe».

La mitigazione

Il cambiamento climatico sta investendo in pieno l’Isola, e gli effetti – come le ondate di calore e i lunghissimi periodi di siccità – sono oramai evidenti. «Non si tratta più di un evento straordinario, dobbiamo cominciare a considerarlo nella norma e pensare che non potrà che andare sempre peggio», ha avvisato Pier Paolo Roggero, già direttore del dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari. Per questo, ha aggiunto, «non ci sono alternative: dobbiamo adattarci, creando le condizioni per cui, anche in una situazione di crisi come quella attuale, si riesca a erogare l’acqua».

I fondi stanziati

Durante il vertice di Cagliari, con cui la presidente Todde ha aperto il tavolo permanente sulla crisi idrica, si è parlato di ripristino dei pozzi e dei laghetti collinari, di interconnessioni tra gli invasi e, priorità massima, di lavori per contenere lo spreco lungo le condotte, il 51,3% dell’acqua immessa in rete (peggio fanno solo Basilicata, Sicilia e Abruzzo). Più della metà, visto che da 417 litri pro capite al giorno, si riduce a una quota di 203 litri effettivamente servita (dati Istat). I fondi ci sono: 50 milioni di euro del Pnrr, altri 44 del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 (finora non spesi) che Egas sta mettendo a correre (Abbanoa ha già avviato cantieri in 30 Comuni); mentre ieri, riferisce il coordinatore regionale della Lega Michele Pais, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha presentato il piano nazionale degli interventi nel settore idrico, in cui rientrano «oltre 55 milioni di euro per progetti e nuove infrastrutture in Sardegna».

La valutazione tecnica

C’è tanto da fare, ma l’adattamento a una situazione di crisi idrica va progettato con criterio. Niente «soluzioni improvvisate», ammoniscono i geologi. No a dissalatori e ricorso a pozzi e sorgenti «senza una valutazione tecnica che tenga conto delle portate massime emungibili e dei tempi di ricarica naturale delle falde», perché si esporrebbero, «le nostre comunità a potenziali minacce, ben superiori ai benefici attesi». Lo spiega Davide Boneddu, presidente dell’Ordine dei geologi: «Se si lascia che tutti, anche i soggetti pubblici, possano raccogliere grandi quantità d’acqua senza un criterio preciso, soprattutto nelle aree costiere si rischia un processo di salinizzazione della falda». Acqua salata e non più acqua dolce, un disastro irreparabile. L’Ordine dei geologi chiede dunque che al tavolo permanente sulla crisi idrica sia dato ascolto anche ai tecnici, perché, dice Boneddu, «serve uno studio strategico su scala regionale, e poi anche nel dettaglio, per capire dove, come e quanto si può attingere dalle acque sotterranee». Senza un criterio stabilito, si lascia fare a ciascuno come gli pare. E di pozzi abusivi, e fontane prosciugate, se ne sono visti fin troppi.

