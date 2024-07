Acque reflue per irrigare i campi 

Dell’acqua non si butta niente. A Bari Sardo e Cardedu, in emergenza a causa della siccità, l'uso delle acque reflue depurate potrebbe fornire una soluzione alla mancanza d'acqua per l'agricoltura e garantire un risparmio. Davanti alla cronica mancanza d’acqua, da queste parti strutturale non potendo beneficiare delle condotte consortili, sindaci, Ivan Mameli e Giacomo Pani, trovano una soluzione: valorizzare le acque reflue convertendole in bene prezioso per irrigare 500 ettari di campi. Tutto bello, ma servono (almeno) 5 milioni di euro per realizzare il progetto. Risorse di cui gli enti non dispongono. Per questo è scattata la caccia al denaro andando a bussare in Regione.

Il progetto

Già nel 2012 l’amministrazione comunale di Bari Sardo ha investito risorse per la progettazione di un sistema di riutilizzo delle acque reflue depurate provenienti dal depuratore consortile Bari Sardo-Cardedu e destinate ai campi. «La soluzione - sostiene il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli - consente di ridurre i costi a carico delle aziende agricole, la riduzione dello sfruttamento delle falde idriche esistenti ed eviterebbe che le acque reflue depurate vengano riversate in mare».

L’iniziativa progettuale è stata elaborata e approvata dodici anni fa. Le amministrazioni di Bari Sardo e Cardedu, nel riconoscere l’innovazione e la qualità della proposta progettuale, hanno provveduto ad attualizzare il costo dell’opera, stimando un costo complessivo dell’opera pari a 5 milioni di euro.

La richiesta di finanziamento è stata presentata ai due assessorati competente (Lavori pubblici e Agricoltura), a Egas e al consigliere di maggioranza, Salvatore Corrias, unico esponente ogliastrino in Regione. «È un progetto che merita di essere sostenuto», afferma in consigliere del partito democratico. «Ma tutte le questioni relative all’uso civile e irriguo delle acque - assicura Corrias - verranno portate al tavolo della Regione».

Fronte aperto

Intanto il palazzo comunale di Bari Sardo è meta di titolari di aziende agricole e zootecniche insediate nel territorio che chiedono aiuto per garantire l’abbeveraggio degli animali e altre urgenti esigenze legate alle loro attività. L’ente, che nel frattempo ha dichiarato lo stato di calamità naturale per la siccità, raccoglierà le segnalazioni sino al 25 luglio. Presto tutti i sindaci dell’Ogliastra andranno in missione a Cagliari per incontrare la presidente della Regione, Alessandra Todde, alla quale ciascuno di loro illustrerà le emergenza che stanno condizionando la vita delle comunità.

