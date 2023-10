Acque reflue, fine degli sprechi 

Una conquista attesa vent’anni. Il progetto per l’utilizzo delle acque reflue del depuratore di Su Tuvu, a Nuoro, prende forma. Ieri mattina è stato illustrato il primo lotto di un’opera che dovrebbe dare risposte alle fertili campagne di Badde Manna e Sa Mendula (circa 330 ettari). Nel capoluogo è stata annunciata la firma della convenzione di finanziamento tra il Consorzio di Bonifica e l’assessorato regionale dell’Ambiente: 6 milioni di euro che andranno a incidere sulla progettazione esecutiva di un’infrastruttura che si legherà alla diga di Cumbidanovu, e che si spera di ultimare con 21 milioni di euro.

Il progetto

La novità arriva da Nuoro e abbraccia Orgosolo. Le campagne alla periferia della città da troppo tempo attendevano risposte. Così, quell’ambizioso progetto che sfrutta il depuratore per dare acqua “pulita” inizia a delinearsi. «Un sogno che si realizza», ammette Cosimo Dessena, del Comitato Su Tuvu, dal suo terreno di Badde Manne: «Adesso, però, faremo in modo che questo progetto venga realizzato nei giusti tempi». Sì, la novità svelata ieri mattina punta a irrigare centinaia di ettari, perlopiù vigneti e uliveti, sfruttando circa 5 milioni di metri cubi trattati e depurati in un anno. Un quantitativo d’acqua che al momento finisce sprecato, gettato in mare o immagazzinato dall’invaso di Pedra ‘e Othoni, ma senza dare alcuna risposta ad agricoltori e allevatori.

L’opera

Dal Consorzio di bonifica ostentano sicurezza. «I tempi per appaltare la progettazione esecutiva saranno brevi - assicura l’ingegnere Sebastiano Bussalai - pensiamo entro l’anno di riuscire ad appaltarla. L’obiettivo è di avere per la metà del 2024 il progetto cantierabile, condizione che speriamo permetta di reperire i fondi mancanti per completare l’opera». Il presidente, Ambrogio Guiso, aggiunge: «È un’opera straordinaria. Resa possibile grazie alla politica regionale che negli ultimi tre anni ci ha dato ascolto. Andremo subito a realizzare le due grandi vasche, poi una rete adduttrice che inizierà a irrigare i campi, proprio sotto il depuratore». Il consigliere regionale, Franco Mula, sentenzia: «C’è grande soddisfazione, andremo a incidere su una macro economia che può così maggiormente strutturarsi e portare lavoro e investimenti per questo territorio».

La Regione

Da Cagliari accelerano sulla realizzazione delle grandi infrastrutture idriche. «Con le risorse disponibili il Consorzio potrebbe completare solo la progettazione e una parte dei lavori - afferma l’assessore regionale dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu -. È fondamentale programmare fin da subito le risorse per la realizzazione dell’infrastruttura, per questo ho preso l’impegno di recuperare le coperture che mancano, attraverso i fondi regionali, comunitari o statali: così come ho già fatto per la diga di Cumbidanovu, che rischiava di restare un’incompiuta e i cui lavori, dopo anni, oggi sono di nuovo appaltati».

