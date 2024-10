Acque reflue e discarica abusiva: tre indagati in aula 

Una discarica non autorizzata e l’apertura di scarichi di acque reflue fognarie senza autorizzazione. Sono le due contravvenzioni che hanno raggiunto tre cittadini rom nel periodo in cui stavano nei locali dell’ex mattatoio di via Rockefeller. Il sostituto procuratore Valerio Bagattini ha notificato loro il decreto di citazione a giudizio e il 6 novembre è stata fissata l’udienza predibattimentale: la giudice Cristiana Argiolas deciderà se disporre il processo oppure no.

Le contestazioni si riferiscono a un periodo andato avanti per anni: i tre (difesi dall’avvocata Manuela Cau) avrebbero accumulato e smaltito una consistente quantità di rifiuti di ogni genere, anche pericolosi. Tutto da attività illecite portate avanti nel recupero di materiali di edilizia ma anche nello smaltimento di oggetti di ferro, pezzi meccanici e pneumatici: una serie di rifiuti trovati dopo l’incendio di fine settembre di un anno fa. Rogo che causò danni consistenti agli immobili e la combustione di una parte di rifiuti accumulati. L’altra contravvenzione riguarda invece l’apertura di scarichi fognari senza relativa autorizzazione, sempre negli stessi locali.

Il Comune si costituirà in giudizio con l’avvocata Gianna Caccavale. ( p. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA