Acque cristalline, ma anche tanti rifiuti nelle spiagge sulcitane 

Acque cristalline e pulite. Spiagge (per fortuna non tutte) con macro e microplastiche: anche le località balneari del territorio sono il termometro dei mali del Mediterranea. A dare la pagella ai litorali del Sulcis sono stati gli studenti dell’istituto tecnico Angioy di Carbonia, da mesi protagonisti di un progetto in cui il concetto di teoria applicata alla pratica ha trovato realizzazione perfetta.

Prima hanno ripulito da cima a fondo, coordinati dai volontari e dai dirigenti della delegazione MareVivo di Carbonia, diverse spiagge, poi hanno anche prelevato campioni di acqua poi analizzata nei laboratori di chimica della scuola. L’attività si è tradotta in un manuale in cui emergono i dati scientifici delle analisi svolte, chiamato “Angioy for a green economy”, che poi due giorni fa ha pure dato il titolo a un convegno nell’auditorium della scuola. Coordinati dai docenti Rita Pinna (Biologia) e Giorgio Lai (Laboratorio di chimica), in campo mesi fa sono scese la classi quinte per maxi operazioni di bonifica sia a Calasetta (nei pressi di Spiaggia Grande) che a Porto Botte (Comune di Giba) e in parte anche nell’incantevole Is Solinas (Comune di Masainas). «È stato importante – ammette Raffaela Petrosi, 18enne studentessa della quinta indirizzo Biotecnologie – cominciare a ritirare i rifiuti e alleggerire il carico di inquinamento, compresi i rifiuti flottanti».

In taluni punti, un disastro. E la quantità di mondezza che ogni fine settimane MareVivo raccoglie in ogni litorale più sperduto del Sulcis (e la laguna di Sant’Antioco-San Giovanni Suergiu ne è ancora stracolma) <lasciano profonda delusione - ammette il presidente MareVivo – ma l’apporto crescente dei giovani è di buon auspicio assieme a una crescente sensibilità».

Poi però, come spiega Marta Spada, altra studentessa, «la fase pratica ha lasciato il campo a quella teorica perché abbiamo analizzato i campioni di acqua». E qui arrivano, come spiegano i docenti, le buone notizie: «Le nostre analisi – afferma Giorgio Lai – hanno evidenziato ad esempio la presenza di pochissimi fosfati, livelli sempre sotto i parametri di escherichia coli, nessun danno ai livelli di ossigenazione delle acque».