Acque agitate nella maggioranza 

Il clima natalizio alle porte non sembra sciogliere il gelo nella politica asseminese. Lunedì la commissione “Statuto e regolamenti, cultura e affari generali” si è riunita, ma è stata disertata da 3 consiglieri su 5 dello schieramento Puddu. Così, ignari del detto “a Natale si è tutti più buoni”, dall’opposizione attaccano: «Avremmo dovuto approvare il regolamento sull’uso e la gestione dell’auditorium, ma la seduta è saltata per mancanza del numero legale», ha commentato Alessandro Casula.

La minoranza

«I malumori e le conflittualità all’interno di Giunta e maggioranza in Consiglio - sostiene Sandro Casula - sono evidenti e nascono da un metodo amministrativo poco collegiale». «Il sindaco ha rassicurato sulla tenuta della maggioranza - ha aggiunto Niside Muscas - ma i segnali che arrivano non sembrano andare nella stessa direzione delle rassicurazioni». Giunta, Consiglio e anche commissioni sono sede di tensioni: «Funzionano a corrente alternata», ha dichiarato Ignazio Pireddu.

«L’ultima commissione a cui ho partecipato è stata quella delle Attività produttive, convocata solo in vista del concerto di Ghali», ha aggiunto Muscas: «La commissione Bilancio non viene più convocata nonostante il continuo ricorso a delibere di Giunta di importi molto elevati, spesso accompagnate da variazioni di bilancio definite “d’urgenza”».

Il bilancio

Proprio di bilancio parla Diego Corrias: «La sua gestione è quantomeno allegra: variazioni che passano in Giunta e solo dopo in Consiglio, trattate come urgenti ma solo programmate male. Risorse spese con troppa facilità e non per vere priorità». «In Giunta prevale l’improvvisazione e manca un reale coinvolgimento della maggioranza», ha proseguito Sandro Casula, a cui si è aggiunto Pireddu: «Si evince che i malumori al suo interno si ripercuotono sui lavori del Consiglio e delle commissioni stesse». Gli eventi di fine anno per l’opposizione sono organizzati all’insegna dell’«improvvisazione»: «Rimane l’amaro in bocca per il concerto di Ghali. «Sarà per pochi eletti, con forti rischi per la sicurezza», ha specificato Corrias. Alessandro Casula dice che «300mila euro per un “non Capodanno” a numero chiuso, accessibile a pochi tramite click day: una scelta ben lontana dai bisogni reali della città».

La maggioranza

Il sindaco Mario Puddu replica alla minoranza: «Le commissioni stanno funzionando e ne sono state convocate alcune per i prossimi giorni, più quella dei capigruppo. Per gli eventi culturali parla la risposta positiva dei cittadini: tutto è migliorabile ma intanto, seppur non sia tutto perfettamente strutturato, gli asseminesi stanno godendo di tanti spettacoli grazie ai fondi messi a disposizione degli assessorati alla Cultura e del Turismo. Posso ritenermi soddisfatto degli obiettivi che stiamo raggiungendo. I riscontri positivi lo confermano». Sulla stessa linea del sindaco anche Antonella Mostallino, assessora ai Servizi sociali. «Mi risulta che ci sarà una riunione di commissione a breve. Per quanto riguarda gli eventi, i miei colleghi assessori alla cultura, al turismo e allo sviluppo economico stanno facendo un ottimo lavoro»

