VaiOnline
Assemini.
18 dicembre 2025 alle 00:31

Acque agitate nella maggioranza 

La minoranza all’attacco, polemiche per concerto di Ghali “a numero chiuso” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il clima natalizio alle porte non sembra sciogliere il gelo nella politica asseminese. Lunedì la commissione “Statuto e regolamenti, cultura e affari generali” si è riunita, ma è stata disertata da 3 consiglieri su 5 dello schieramento Puddu. Così, ignari del detto “a Natale si è tutti più buoni”, dall’opposizione attaccano: «Avremmo dovuto approvare il regolamento sull’uso e la gestione dell’auditorium, ma la seduta è saltata per mancanza del numero legale», ha commentato Alessandro Casula.

La minoranza

«I malumori e le conflittualità all’interno di Giunta e maggioranza in Consiglio - sostiene Sandro Casula - sono evidenti e nascono da un metodo amministrativo poco collegiale». «Il sindaco ha rassicurato sulla tenuta della maggioranza - ha aggiunto Niside Muscas - ma i segnali che arrivano non sembrano andare nella stessa direzione delle rassicurazioni». Giunta, Consiglio e anche commissioni sono sede di tensioni: «Funzionano a corrente alternata», ha dichiarato Ignazio Pireddu.

«L’ultima commissione a cui ho partecipato è stata quella delle Attività produttive, convocata solo in vista del concerto di Ghali», ha aggiunto Muscas: «La commissione Bilancio non viene più convocata nonostante il continuo ricorso a delibere di Giunta di importi molto elevati, spesso accompagnate da variazioni di bilancio definite “d’urgenza”».

Il bilancio

Proprio di bilancio parla Diego Corrias: «La sua gestione è quantomeno allegra: variazioni che passano in Giunta e solo dopo in Consiglio, trattate come urgenti ma solo programmate male. Risorse spese con troppa facilità e non per vere priorità». «In Giunta prevale l’improvvisazione e manca un reale coinvolgimento della maggioranza», ha proseguito Sandro Casula, a cui si è aggiunto Pireddu: «Si evince che i malumori al suo interno si ripercuotono sui lavori del Consiglio e delle commissioni stesse». Gli eventi di fine anno per l’opposizione sono organizzati all’insegna dell’«improvvisazione»: «Rimane l’amaro in bocca per il concerto di Ghali. «Sarà per pochi eletti, con forti rischi per la sicurezza», ha specificato Corrias. Alessandro Casula dice che «300mila euro per un “non Capodanno” a numero chiuso, accessibile a pochi tramite click day: una scelta ben lontana dai bisogni reali della città».

La maggioranza

Il sindaco Mario Puddu replica alla minoranza: «Le commissioni stanno funzionando e ne sono state convocate alcune per i prossimi giorni, più quella dei capigruppo. Per gli eventi culturali parla la risposta positiva dei cittadini: tutto è migliorabile ma intanto, seppur non sia tutto perfettamente strutturato, gli asseminesi stanno godendo di tanti spettacoli grazie ai fondi messi a disposizione degli assessorati alla Cultura e del Turismo. Posso ritenermi soddisfatto degli obiettivi che stiamo raggiungendo. I riscontri positivi lo confermano». Sulla stessa linea del sindaco anche Antonella Mostallino, assessora ai Servizi sociali. «Mi risulta che ci sarà una riunione di commissione a breve. Per quanto riguarda gli eventi, i miei colleghi assessori alla cultura, al turismo e allo sviluppo economico stanno facendo un ottimo lavoro»

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La storia

«Ridatemi la piastrina del mio Toto»

Trovata 9 anni fa tra i rottami del Dc-9: nessuno ha informato la moglie 
Ivan Murgana
L’emergenza

La Baronia sorride: restrizioni addio con le ultime piogge

Ripristinata l’erogazione per i campi Ma in Sardegna resta lo stato di crisi 
Gianfranco Locci
Lo scontro

Mannaia sui Comuni montani, l’Isola protesta

Piano del Governo: passerebbero da 234 a 74. La Regione: scelta ingiusta 
Manovra

Pensioni, il Governo fa dietrofront

La premier annuncia correzioni in corsa su riscatto della laurea e finestre di accesso 
La giornata

Lo sciopero lascia a terra i sardi

Cancellazioni e ritardi fino a tre ore, la continuità territoriale si ferma 
La guerra in Ucraina

Putin sfida i «porcellini europei»

Lo zar: speravano che crollassimo. Nel weekend delegazione di Mosca a Miami 
Il caso.

Zes in Sardegna, si rischia il flop

Allarme delle aziende sulle risorse insufficienti, gli incentivi non sono vantaggiosi 
Luca Mascia