Acque agitate all’Olbia Classifica più complicata 

Olbia. Il posticipo della 18ª giornata di Serie C tra Arezzo e Perugia, vinto dai toscani 2-0, peggiora la classifica dell’Olbia, nei playout con 17 punti: se la prima delle salve Vis Pesaro è a -1, la seconda, ovvero la Lucchese, è a -4.

Ciò significa che anche vincendo sabato a Ferrara lo scontro diretto con la Spal, che nel Girone B segue a -1, la squadra di Leandro Greco potrebbe chiudere l’anno in zona retrocessione, anche perché la Vis Pesaro se la vedrà con l’altra cenerentola Juventus Next Generation, e tra le formazioni di bassa classifica è quella più in forma. L’esatto contrario dell’Olbia, che non vince dal 2 novembre e che nelle ultime due partite ha incassato due sconfitte e 7 gol tra i 4 subiti dal Pescara e i 3 del Pontedera, senza contare che non segna da quattro turni.

La scossa

A dare la sveglia ci ha provato il presidente Alessandro Marino con dichiarazioni molto forti, con cui invita tutti a dare di più, ma intanto la squadra è allo sbando, l’allenatore ha perso la bussola e nello spogliatoio i malumori non si contano più, tra chi ha già le valigie in mano in vista della riapertura del mercato il 2 gennaio, vedi Corti, e chi, avendo perso centralità nel progetto, perde smalto in partita, come è facile intuire vedendo oggi all’opera giocatori come Ragatzu e La Rosa. Urge ricompattare il gruppo: una vittoria sabato aiuterebbe.

