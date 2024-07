Acquazzone su Siena, Palio rinviato a oggi 

Siena. Tutto rinviato. Un violento acquazzone si è abbattuto in piazza del Campo mentre i cavalli erano tra i canapi e il Palio di Siena è stato rimandato a oggi. Impossibile correre con il tufo bagnato; dopo un quarto d’ora dall’uscita dei cavalli e dei fantini da Palazzo pubblico, una nube che si era affacciata minacciosa durante il corteo storico ha giocato un brutto scherzo alle tantissime persone assiepate nella piazza per assistere alla carriera dedicata alla Madonna di Provenzano, come tradizione il 2 luglio.

La scelta

Così tutto rinviato a oggi alle 19, come ha reso noto il Comune di Siena, quando le contrade rientreranno tra i canapi con lo stesso ordine che la sorte ha deciso ieri: Pantera, Valdimontone, Nicchio, Giraffa, Civetta, Leocorno, Bruco, Oca, Onda e Lupa di rincorsa. Un ordine al canape che vede accanto proprio le due coppie di rivali: Nicchio-Valdimontone e Civetta-Leocorno. Nel quarto d’ora di “Mossa”, prima che l’acquazzone si riversasse in piazza del Campo, il mossiere Bartolo Ambrosione aveva chiamato per tre volte le contrade fuori dai canapi. Oggi, non si terrà invece nuovamente il corteo storico che ieri è iniziato e si è concluso regolarmente prima della pioggia.

Il precedente

L’ultimo precedente di un Palio rinviato con i cavalli tra i canapi risale al luglio del 1991: all’epoca il motivo fu il sopraggiungere del buio dopo una lunghissima “Mossa”. Nel 2022, non si arrivò neanche ai canapi, ma il Palio di agosto fu rinviato al giorno successivo a causa della forte pioggia caduta nel corso della notte. Alla fine, il giorno successivo a quello canonico del 16 agosto, fu Giovanni Atzeni “Tittia” su Violenta da Clodia, uno dei pochi cavalli non sardi a correre in Piazza del Campo, a trionfare con i colori del Leocorno. Stessa cosa accadde il 16 agosto del 2015 e anche in quell’occasione fu sempre “Tittia” a trionfare. Il fantino di Nurri corse con i colori della Selva su Polonski. Rinvio per pioggia pure il 2 luglio del 1997 (il giorno successivo vinse il sedilese Giuseppe Pes, detto il “Pesse”, su Lobis Andrea per la Giraffa), mentre nel 1992 il 3 luglio trionfò, dopo un rinvio ancora una volta per il meteo, il mitico “Aceto” (al secolo Andrea Degortes, di Olbia, l’unico in tempi moderni a mettere in fila 14 vittorie in Piazza del Campo) con l’altrettanto famoso cavallo Galleggiante, per i colori dell’Aquila.

La pattuglia sarda

Si allunga dunque l’attesa per la folta pattuglia di fantini sardi, Andrea Coghe “Tempesta” di Norbello (per la contrada della Lupa su Zenios), Giovanni Atzeni “Tittia” di Nurri (Oca su Veranu), Sebastiano Murtas “Grandine” di Santu Lussurgiu (Leocorno su Ares Elce), Carlo Sanna “Brigante” di Sindia (Onda su Tabacco) e l’esordiente Gabriele Puligheddu “Granito” di Oliena (Giraffa su Ardeglina). Provengono sempre da allevamenti sardi anche gli altri cinque cavalli anglo-arabi presenti in piazza, Viso d’angelo (assegnato alla Pantera con il fantino Enrico Bruschelli “Bellocchio”), Akida (Nicchio con Elias Mannucci “Turbine”), Brivido sardo (Bruco con l’esordiente Mattia Chiavassa “Tambani”), Ungaros (Valdimontone con Jonatan Bartoletti “Scompiglio”) e Criptha (Civetta con Federico Guglielmi “Tamurè”). Oggi torneranno in piazza per cercare di conquistare il Palio dedicato alla Madonna di Provenzano, dipinto da Giovanni Gasparro, e non sarà facile. Soprattutto per le rivalità presenti ai canapi, Nicchio e Valdimontone, Civetta e Bruco, che la sorte vuole partano affiancati. Quindi la “Mossa” non sarà proprio facile.

