acquas su suzuki trionfa a oliena 

Il 3º Slalom Città di Oliena - 3º Memorial Franco Sale, valido come 2ª prova del Campionato Regionale Aci Sport, è stato vinto da Andrea Acquas su Suzuki Prosport. Il vincitore ha siglato il miglior tempo nella prima delle tre manche in 2’08”32 e ha blindato un successo che nessuno, nonostante gli sforzi, è riuscito a strappargli.

Ad andarci vicino, con soli 0,46 punti di differenza, è stato Lussorio Niolu che, pur pagando per due volte 10 punti di penalità, è arrivato primo in gara2 e il secondo in gara3. Terza piazza, con un tempo di 2’31”54, per Paolo Angius su Renault 5 Gtt, che ha preceduto la Fiat X 1/9 di Diego Pala (2’34”56) e la Renault 5 Gtt di Gianfranco Pira (2”34”68). La manifestazione, ben organizzata da Osilo Corse con Oliena Motorsport, ha visto 29 piloti al traguardo e 2 ritiri.

Classifica : 1) Andrea Acquas (Suzuki Prosport), 138,32 punti; 2) L. Niolu (Suzuki Prosport), 138,78; 3) P. Angius (Renault 5 Gtt), 151,54; 4) D. Pala (Fiat X1/9), 154,56; 5) G. Pira (Renault 5 Gtt), 154,68; 6) Q. Beccu (Kart cross) 156,75); 7) Antonello Acquas (Renault 5 Gtt), 157,50; 8) N. Minnai (Bmw Mini Cooper), 158,70; 9) A. Det- tori (A112), 160,91; 10) G. Fron- teddu (Peugeot 106), 161,04.

RIPRODUZIONE RISERVATA