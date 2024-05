acquas, bis nella guspini-arbus 

Due vittorie in otto giorni per Andrea Acquas, che dopo essersi imposto a Oliena, ieri ha trionfato al 13º Slalom Guspini-Arbus, valido per il Trofeo Italia Nord, la Coppa Italia e come 3º round del Campionato regionale Aci Sport.

Acquas ha ottenuto il miglior tempo (2’33”61) nella 2ª delle tre manche disputate lungo il tracciato di 3300 metri con 12 birillate ricavato lungo la Statale 126, ed è così riuscito a migliorare, di un soffio, quello realizzato nella 1ª manche da Francesco Marrone (2’53”94), poi salito sul 2º gradino del podio. Terzo Lussorio Niolu, che non è partito nella 1ª, si è ritirato nella 3ª, ma ha firmato un’ottima 2ª manche. Alla gara organizzata da Arbus Promotor’s con Ogliastra Racing, 49 partenti nel moderno e 4 nello storico, vinto da Matteo Priola (Peugeot 205).

Classifica : 1) And. Acquas (Prosport Suzuki), 153,61 punti; 2) F. Marrone (Osella Pa9), 153,94; 3) L. Niolu (Prosport Suzuki), 154,39; 4) R. Idili (Ir Sport Kawasaki), 156,24; 5) M. Collu (500 Ir Proto), 162,25; 6) D. Vacca (Yamaha M02), 162,77; 7) Ant. Acquas (Renault R5 Gtt), 166,08; 8) A. Ibba (126 Kawasaki), 166,23; 9) G. Beccu (Suzuki kart cross), 168,19; 10) Q. Beccu (Yacar Cross), 169,76.

RIPRODUZIONE RISERVATA