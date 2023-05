AcquAmiCA, a Pirri corsi di nuoto gratuiti 

Dal 15 giugno al 28 luglio la piscina comunale Terramaini di via Pisano ospiterà il progetto AcquAmiCA, una serie di attività gratuite destinate a studenti e studentesse delle scuole primaria e secondari dell'Istituto Comprensivo Giusy Devinu.

L'annuncio l'hanno dato ieri le assessore Fioremma Landucci e Marina Adamo, rispettivamente titolari dello Sport e dell'Istruzione. Il progetto AcquAmiCA rappresenta una novità nella programmazione dell'Amministrazione comunale che ha messo in campo un impegno orientato «all’insegnamento delle discipline acquatiche e all’acquisizione della sicurezza nelle acque da parte dei ragazzi in età scolare», prevedendo un programma didattico strutturato su un ciclo di una ventina di allenamenti.

«Quest'anno», hanno spiegato le esponenti dell'Esecutivo cittadino, «il progetto verrà avviato in forma sperimentale. Ma sarà replicabile, anche in altri istituti scolastici cittadini». Intanto sono già arrivate 130 pre-adesioni. «I posti disponibili sono 300. Ma quelli non occupati da studenti e studentesse del Devinu saranno eventualmente assegnati ai ragazzi dei Centri di Quartiere».

Per Michela Peretti, dirigente del Devinu, «la promozione dello sport è fondamentale per la crescita personale ma anche valoriale. Senza contare che lo sport aiuta a mantenersi in salute. Per questo ritengo che il progetto AcquAmiCA rappresenti una grande opportunità per i ragazzi e le loro famiglie».

AcquAmiCa è un progetto cofinanziato dal Comune e dalla Fondazione di Sardegna. Ai partecipanti sarà garantito il trasferimento in bus dalla scuola alla piscina e ritorno, oltreché un kit comprendete zainetto, piccolo asciugamani, occhialini e cuffietta per le attività in vasca.