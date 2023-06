Acquaman Challenge, una sfida in tre atti 

Nel weekend sardo del nuoto in acque libere spicca una manifestazione inedita. Salvo smentite, è una primizia assoluta: si chiama Acquaman Challenge, si svolge domenica mattina a Torregrande e si disputa in tre fasi. La prima sulla distanza di due chilometri, la seconda (riservata ai migliori 16 atleti, divisa in due batterie) sul chilometro e la finale a otto sui 500 metri. Maschili e femminili. A ideare questa competizione è Corrado Sorrentino che la organizza sullo sfondo del Giro di Sardegna 2.0 che, nel frattempo, sta risalendo la costa occidentale dell’Isola nel tentativo di raccogliere fondi per gli obiettivi benefici dell’Associazione Amelia Sorrentino.

A Torregrande, dopo la riunione tecnica delle 9.45, la gara partirà alle 10. Alle 11 cominceranno le semifinali, alle 12.30 le due finali maschile e, dopo 15 minuti, femminile. La gara è aperta ad agonisti e master (gara unica, con distinzione nelle premiazioni) e si svolge sotto l’egida del Msp.

Lo stesso Sorrentino potrebbe nuotare domani mattina per accompagnare nel primo tratto Elena Cocco, che coprirà i 14 km che separano Calasetta da a Portoscuso. Lì, nel pomeriggio, si svolge il “Miglio di Portopaglietto” (1,9 km), con partenza alle 16.30. Domenica in Gallura è in programma la 15ª Porto San Paolo-Tavolara, traversata non competitiva di 4,6 km.

