Acquafresca suona la carica: «Mi aspetto una squadra tosta» 

Robert Acquafresca in carriera ha giocato un Cagliari-Empoli, peraltro l’unica volta in cui ha sfidato i toscani, ed è stato decisivo. Il 20 aprile 2008 un suo gol aprì una fondamentale vittoria per 2-0 nella grande rincorsa salvezza con Ballardini: al 10’, su lancio dalle retrovie, dopo aver vinto un rimpallo superò il portiere avversario Balli con una gran girata. «Mi aspetto un Cagliari con gli attributi, che cerchi di imporre il suo gioco e portare a casa la vittoria», la speranza sul match odierno dell’ex attaccante, ospite ieri a “Il Cagliari in diretta” su Videolina e Radiolina. Che spera in un replay del 2008-2009, quando i rossoblù di Allegri partirono male per poi imporsi: «Me lo auguro. Quell’anno è stato molto divertente e ci siamo tolti parecchie soddisfazioni, fra cui pareggiare a Milano contro un’Inter stratosferica e vincere 1-4 con la Lazio e 2-3 con la Juventus. Ed era stato bello anche quel gol all’Empoli, nell’anno dove Ballardini mi fece esplodere col suo essere condottiero».

Il momento

Per il Cagliari solo una rete in quattro giornate, quella al Como. «Piccoli non deve cadere nell’ansia da gol, perché se ci pensi troppo poi non arriva: a me capitava così», l’analisi di Acquafresca sull’attacco. «Luvumbo rimanga lucido, è al suo secondo anno in Serie A e deve dimostrare. E non sarei sorpreso di vedere Kingstone titolare con l’Empoli». Partita dove il Cagliari dovrà rilanciarsi dopo lo 0-4 col Napoli: «Cinque giorni sono più che sufficienti per recuperare, vedi le squadre che giocano in Champions League. Secondo me conterà tanto pure l’aspetto emotivo e mentale, che fa la differenza in queste partite». Acquafresca ha smesso nel 2020, ora si dedica al padel: «Un peccato che la mia carriera sia durata poco. Ora ho cercato di trovare uno sport che avesse una palla, dato che correre non mi faceva impazzire. È molto divertente, mi dà l’opportunità di ritrovare vecchi amici e conoscere altri giocatori che trovavo come avversari: è come andare in ritiro».

