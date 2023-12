Acquafresca: Cagliari, giocatela 

Robert Acquafresca punta sempre dritto l'obiettivo. In campo era la porta avversaria, ora il suo futuro. Perché il calcio, l'odore dell'erba, il boato della folla, gli mancano, maledettamente. A 36 anni, ha ben chiaro quel che vorrebbe fare da grande. «Non l'allenatore, non mi sento portato», ha spiegato ieri ospite a “Il Cagliari in diretta”, su Videolina e Radiolina. «Mi piacerebbe un ruolo da collante tra società e giocatori». Nel Cagliari, naturalmente: «Perché il Cagliari è una famiglia e un ambiente così non l'ho più trovato, forse per questo non mi sono più espresso a quei livelli. Quando oggi vedo i giocatori mi viene un po' di magone e da pensare anch'io ero come loro. E gli dico: tenetevi stretti questi momenti».

Il mio Cagliari

Il Cagliari se lo sente dentro. E non solo per le 110 partite, come con nessun altro, e i 35 gol segnati. A parlare di quei colori ad Acquafresca si illuminano gli occhi. Lunedì sera ha sofferto e gioito per il 2-1 al Sassuolo, grazie a “San” Leo Pavoletti. «Mi auguro di vedere qualcosa anche prima del 94', ma finché succede facciamolo succedere, va bene». Magari senza scherzare troppo col fuoco: «Non sempre può riuscire, ma lo hai fatto col Frosinone, hai rischiato di farlo con la Lazio e lo hai ripetuto col Sassuolo. E allora viaggiamo sulle ali dell'entusiasmo: siamo usciti da una situazione critica, con la serenità si può fare anche quello che prima non riusciva». Anche rischiare grosso con sei uomini offensivi tutti insieme: «Bellissimo. Dietro magari rischi l'imbarcata, però bravo Ranieri». Gli attaccanti, ma non solo: «Nandez farebbe comodo a tutte le squadre, ovunque lo metti la prestazione la farà sempre. E ancora che bravi Oristanio e Dossena, ormai leader della difesa». Domani sulla strada del Cagliari ci sarà l'ex Mazzarri: «Ha avuto l'opportunità ed è stato bravo a meritarsela. Io, invece, un'opportunità non l'ho avuta... Ma forse è stata anche colpa mia». Acquafresca va deciso su Lautaro Martinez quando c'è da scegliere l'attaccante più forte del momento: «È il prototipo dell'attaccante moderno, uno che corre ovunque e sa arrivare lucido davanti alla porta e segnare tantissimi gol». Ancora più complicato per una punta è partire dalla panchina ed essere decisivo, come Pavoletti: «È un fatto mentale, devi leggere la partita dalla panchina. Quando entri non è facile perché i tuoi compagni hanno già il ritmo partita».

Verso Napoli

Dal Sassuolo al Napoli. «Il Cagliari deve fare la sua partita», spiega Acquafresca, «cioè volare sull'entusiasmo creato dalla vittoria. Il Napoli è forte, ma non è quello dello scorso anno. Cerchiamo di partire forte e concentrati e giochiamocela. È sempre stata sentita come un derby e io non mi dimenticherò mai quella vinta con Conti e Matri, che, come col Frosinone, fu la vittoria della svolta». A Napoli «giocherei con due punte, magari ripartirei da chi ha fatto gol, Lapadula e Pavoletti». La vedrà da casa, in tv, «magari un giorno sarò a Napoli anche io. Il presidente Giulini sa quanto ami questa squadra, quanto il Cagliari sia importante per me e sa che sono sempre qui a giocare a padel...».

RIPRODUZIONE RISERVATA