Acquacoltura, piano per 94 nuovi allevamenti 

Incrementare la produzione ittica e supportare gli investimenti nel settore. È l’obiettivo del Piano per le zone di acquacoltura adottato in via preliminare dalla Giunta Todde nell’ultima seduta. Un comparto su cui la Regione intende investire perché la Sardegna presenta una naturale vocazione, essendo caratterizzata da una notevole estensione della costa (circa 1850 chilometri) e dalla presenza di numerosi ambienti umidi. Nonostante occupi una posizione di rilievo a livello nazionale in questo settore, l’Isola non ha però sfruttato a pieno le sue potenzialità in termini di sviluppo in ambiente marino, lagunare e lacustre. Il piano riguarda le zone allocate per l’acquacoltura a mare e per l’acquacoltura nelle acque interne). Seguiranno il procedimento di valutazione ambientale strategica (Vas) e la valutazione di incidenza ambientale (VIncA) - che vedranno il coinvolgimento e i contributi degli stakeholders - necessari per la futura e definitiva approvazione del Piano. Spiega l’assessore all’Agricoltura Gianfranco Satta: «Con l’adozione preliminare del Piano, la Sardegna compie un passo significativo, dotandosi di uno strumento di pianificazione così avanzato per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura». Obiettivo del Piano è quello di favorire lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura incrementando il potenziale dei siti esistenti e crearne di nuovi.

L’iniziativa

Il Piano individua 63 zone in mare, 26 nelle lagune costiere e 5 nei laghi. Nel Piano ogni area è catalogata e dettagliatamente descritta: ciò consentirà di diminuire i tempi medi di rilascio delle autorizzazioni per l’acquacoltura (dagli attuali 24 mesi, a 6 mesi) e consentirà agli operatori del settore una più agevole individuazione e conoscenza del grado di vocazionalità delle aree di interesse, utile a pianificare la propria attività imprenditoriale. Il processo di identificazione dei siti è stato rivolto a garantire che i futuri allevamenti siano situati in aree con caratteristiche ambientali adeguate a supportare le attività produttive, a minimizzare i potenziali impatti ambientali e a diversificare la produzione in un’ottica di creazione di nuove opportunità di lavoro lungo tutta la filiera, dalla produzione alla trasformazione e commercializzazione.

