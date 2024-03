Acqua vietata per campi e giardini 

Anche se la situazione idrica nella diga di Maccheronis è migliorata rispetto a qualche settimana fa, la strategia di conservazione delle scorte d’acqua non può essere cambiata. È questa in sostanza la linea che è scaturita ieri durante il vertice tenutosi a Torpè, tra il presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, i sindaci del territorio che fanno parte del comprensorio del bacino artificiale sul Rio Posada e le associazioni di categoria per affrontare il delicato problema.

«Ogni sindaco emanerà già da stasera (ieri ndr) un’ordinanza con il divieto assoluto di irrigazione di campi, prati, giardini, parchi - ha dichiarato a margine del summit il massimo dirigente dell’ente consortile idrico, Ambrogio Guido -. Nessuno, nella maniera più assoluta potrà utilizzare acqua per scopi diversi dall’idropotabile e da quelle che sono le esigenze aziendali di abbeveraggio del bestiame. Inoltre vigileremo, e lo faremo a tappeto, con un’azione coordinata di controllo con i Comuni, con l’aiuto di barracelli e personale del nostro Consorzio, affinché ci sia il rispetto delle prescrizioni». Insomma, l’emergenza rimane anche se la riunione si è chiusa con l’impegno delle parti di rivedersi ogni 15 giorni per aggiornare la situazione e decidere il da farsi. Nel bacino di Maccheronis attualmente sono invasati circa 10 milioni e mezzo di metri cubi d’acqua che equivalgono a poco meno della metà della capienza massima dello sbarramento. «Una quantità che non garantisce in alcun modo quella tranquillità per avviare la stagione irrigua», conclude Guiso.

